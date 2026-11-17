Регулярные переводы на банковскую карту сами по себе не доказывают получение налогооблагаемого дохода и не дают ФНС права произвольно блокировать счёт. Об этом Life.ru рассказал адвокат уголовной практики, кандидат юридических наук Андрей Алёшкин, объяснив, как отличить возврат долга от скрытой оплаты услуг и какие документы помогут защитить свою позицию перед банком и налоговой.

На мой взгляд, здесь крайне важно не допустить ситуации, когда добросовестный гражданин вынужден оправдываться за каждое движение собственных денежных средств Андрей Алёшкин Адвокат уголовной практики, кандидат юридических наук

По словам Алёшкина, возврат долга, денежные подарки и помощь родственникам не облагаются НДФЛ, если за ними действительно не скрывается оплата товаров или услуг. Чтобы подтвердить возврат займа, адвокат рекомендует сохранять первоначальную расписку или договор, банковские выписки и переписку между сторонами в мессенджерах. При обратном переводе желательно указывать в назначении платежа «Возврат займа», а при передаче наличных брать расписку об их получении. Согласно статье 808 ГК РФ, договор займа между гражданами на сумму свыше 10 тысяч рублей должен заключаться в письменной форме. При этом расписка может подтверждать как сам факт займа, так и передачу денежных средств.

Адвокат также призвал разграничивать полномочия налоговой службы и банков. ФНС не может заблокировать счёт обычного физического лица только из-за регулярных поступлений или отсутствия сведений об их происхождении. Для приостановления операций необходимы предусмотренные законом основания. При этом банк в рамках Федерального закона № 115-ФЗ вправе запросить документы, подтверждающие экономический смысл переводов, а в определённых случаях ограничить их проведение.

Отдельно Алёшкин обратил внимание на сроки налогового контроля. По статье 89 НК РФ выездная налоговая проверка по общему правилу охватывает три календарных года, предшествующих году её проведения. При этом статья 113 НК РФ устанавливает трёхлетний срок давности привлечения к ответственности за налоговые правонарушения. Юрист подчеркнул, что речь идёт о разных правовых механизмах, которые не следует смешивать.

Что касается изменений, обсуждаемых на 2027 год, речь идёт не о введении отдельного налога на переводы с карты на карту, а о расширении информационного взаимодействия между Банком России и ФНС. Предполагается выявлять признаки систематического получения незадекларированных доходов. Однако даже регулярные поступления не доказывают наличие предпринимательской деятельности или налогового правонарушения.

«Налоговый орган должен установить действительную природу поступлений и наличие налогооблагаемого дохода, а не делать выводы исключительно на основании банковской выписки», — подчеркнул Алёшкин. Он рекомендовал гражданам сохранять документы, подтверждающие происхождение крупных и регулярных переводов. Именно такие доказательства помогут аргументированно отстоять свою позицию, если у банка или налоговой возникнут вопросы.

Ранее Life.ru подробно разбирал, какие переводы с карты на карту могут заинтересовать ФНС в 2027 году. В материале объясняется, почему возврат долгов и денежные подарки не считаются налогооблагаемым доходом, а поступления за услуги, аренду и продажу товаров в определённых случаях могут повлечь обязанность уплатить налог. Подробнее о том, какие поступления необходимо декларировать и как действовать при запросе налоговой, — в материале Life.ru.