Не больше 30 тысяч в месяц: В России хотят ввести новые ограничения на банковские операции
В Госдуме предложили ограничить переводы подозрительным клиентам банков
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Россиянам, заподозренным в сомнительных финансовых операциях, могут ограничить пополнение банковских счетов наличными и получение переводов от других граждан. Для каждой из этих категорий предлагается установить лимит в 30 тысяч рублей в месяц. Соответствующий законопроект внесён в Госдуму группой депутатов и сенаторов, следует из электронной базы нижней палаты парламента.
Новые правила затронут не всех клиентов банков, а только тех, чьи операции будут соответствовать признакам подозрительной активности. Определять такие критерии Центробанк будет совместно с Росфинмониторингом. Если регулятор сообщит о рисках, а банк самостоятельно выявит сомнительные операции, кредитная организация должна будет ввести ограничения не позднее следующего рабочего дня.
Под лимиты попадут внесение наличных на собственные счета и электронные кошельки, а также поступления от других физических лиц. Для каждого вида операций предусмотрено отдельное ограничение в 30 тысяч рублей за календарный месяц. Авторы инициативы рассчитывают таким образом перекрыть возможности для незаконного движения денег через счета граждан.
Ограничения смогут действовать до одного года. Если в течение трёх лет после их отмены клиент вновь попадёт под подозрение, срок увеличится до двух лет. При этом закрытие счёта и открытие нового в той же кредитной организации не позволит обойти установленные лимиты.
Граждане смогут оспорить решение банка без обращения в суд, представив документы, подтверждающие законность операций. На рассмотрение заявления кредитной организации отводится семь рабочих дней. Если банк откажется снимать ограничения, клиент сможет обратиться в суд после прохождения досудебной процедуры.
Среди авторов законопроекта — председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков и вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлёв. Они объясняют необходимость поправок ростом теневых расчётов через переводы между физическими лицами. По их оценке, мошенники и участники нелегальных финансовых схем используют множество банковских счетов, чтобы обходить существующие механизмы контроля.
Если документ примут, новые правила заработают с 1 марта 2028 года. За неоднократное нарушение требований в течение года банкам может грозить отзыв лицензии.
Ранее Life.ru рассказывал об усилении контроля за крупными наличными операциями. Центробанк рекомендовал кредитным организациям внимательнее проверять происхождение денег при внесении от пяти миллионов рублей на счёт. При этом сам по себе крупный размер операции не считается доказательством нарушения.