Россиянам, заподозренным в сомнительных финансовых операциях, могут ограничить пополнение банковских счетов наличными и получение переводов от других граждан. Для каждой из этих категорий предлагается установить лимит в 30 тысяч рублей в месяц. Соответствующий законопроект внесён в Госдуму группой депутатов и сенаторов, следует из электронной базы нижней палаты парламента.

Новые правила затронут не всех клиентов банков, а только тех, чьи операции будут соответствовать признакам подозрительной активности. Определять такие критерии Центробанк будет совместно с Росфинмониторингом. Если регулятор сообщит о рисках, а банк самостоятельно выявит сомнительные операции, кредитная организация должна будет ввести ограничения не позднее следующего рабочего дня.

Под лимиты попадут внесение наличных на собственные счета и электронные кошельки, а также поступления от других физических лиц. Для каждого вида операций предусмотрено отдельное ограничение в 30 тысяч рублей за календарный месяц. Авторы инициативы рассчитывают таким образом перекрыть возможности для незаконного движения денег через счета граждан.

Ограничения смогут действовать до одного года. Если в течение трёх лет после их отмены клиент вновь попадёт под подозрение, срок увеличится до двух лет. При этом закрытие счёта и открытие нового в той же кредитной организации не позволит обойти установленные лимиты.

Граждане смогут оспорить решение банка без обращения в суд, представив документы, подтверждающие законность операций. На рассмотрение заявления кредитной организации отводится семь рабочих дней. Если банк откажется снимать ограничения, клиент сможет обратиться в суд после прохождения досудебной процедуры.

Среди авторов законопроекта — председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков и вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлёв. Они объясняют необходимость поправок ростом теневых расчётов через переводы между физическими лицами. По их оценке, мошенники и участники нелегальных финансовых схем используют множество банковских счетов, чтобы обходить существующие механизмы контроля.

Если документ примут, новые правила заработают с 1 марта 2028 года. За неоднократное нарушение требований в течение года банкам может грозить отзыв лицензии.