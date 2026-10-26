ЦБ рекомендовал банкам усилить контроль за внесением наличных от 5 млн рублей

Банки в России будут внимательнее проверять происхождение крупных сумм наличных, которые клиенты вносят на счета. Центробанк обновил рекомендации по выявлению подозрительных операций. Особое внимание предлагается уделять внесению от 5 млн рублей за один раз либо такой же суммы в течение месяца.

При этом речь не идёт о запрете на пополнение счетов крупными суммами. Сам по себе размер операции не означает нарушения. Вопросы у банка могут возникнуть, если движение денег выглядит необычным для конкретного человека или компании и не имеет понятного экономического объяснения.

Например, кредитная организация может заинтересоваться происхождением средств, если клиент, обычно не совершающий крупных операций, внезапно начинает регулярно вносить миллионы наличными. Для бизнеса дополнительным поводом для проверки станет поступление сумм, нехарактерных для его обычной деятельности.

Главная цель рекомендаций — выявлять попытки легализовать преступные доходы. По оценке регулятора, через банковские счета могут пытаться вводить в законный оборот деньги, полученные в теневой экономике.

В таких ситуациях финансовая организация может запросить документы, подтверждающие законность происхождения средств. В зависимости от обстоятельств это могут быть договоры купли-продажи имущества, документы о наследстве, сведения о доходах и другие подтверждения.

В ЦБ подчёркивают, что новые разъяснения ориентированы на ограниченный круг операций и не должны затронуть интересы добросовестных клиентов. Рекомендации также соответствуют международным принципам противодействия отмыванию денег, разработанным ФАТФ.

Новый документ объединил ранее выпущенные разъяснения Банка России по контролю за наличными неизвестного происхождения. Прежние рекомендации по этой теме отменяются. Отдельного общего лимита в 5 млн рублей на внесение денег регулятор не установил.

Ранее Росфинмониторинг предложил расширить основания для временной блокировки банковских счетов. Как сообщал Life.ru, поводом может стать частичное совпадение персональных данных клиента со сведениями о человеке, чьи активы уже заморожены. В таком случае банк должен будет приостановить операции на пять рабочих дней и уведомить ведомство. Предложенные изменения также предусматривают обязанность финансовых организаций сообщать о попытках провести операции с заблокированными средствами.