ЦБ выявил случаи отказа банков принимать наличные платежи у россиян

Некоторые российские банки стали отказывать гражданам в приёме наличных платежей. На такую практику обратил внимание заместитель председателя Банка России Сергей Белов на XXIII Международном банковском форуме.

По его словам, отдельные подразделения кредитных организаций объясняют отказы тем, что операции с наличными являются правом банка, а не его обязанностью. В Центробанке с такой трактовкой не согласны. Белов напомнил, что, согласно статье 140 Гражданского кодекса, рубль является законным платёжным средством и обязателен к приёму по нарицательной стоимости на всей территории России.

Зампред ЦБ призвал кредитные организации проверить работу своих подразделений и пресечь подобную практику. При этом наличные продолжают оставаться полноценной формой российского рубля наряду с безналичными и цифровыми деньгами. Банк России ранее подчёркивал, что граждане могут самостоятельно выбирать удобную для них форму расчётов.

Ранее Life.ru рассказывал, что с 1 сентября 2026 года начался массовый этап внедрения цифрового рубля. Переход на него для граждан остаётся добровольным, а наличные и банковские карты продолжат работать наряду с новой формой денег. Для граждан переводы и платежи цифровыми рублями бесплатны, однако процентов на остаток и привычного банковского кешбэка по таким операциям нет.