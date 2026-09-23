Путин призвал объяснить россиянам разницу между цифровым и безналичным рублём

Президент России Владимир Путин призвал Минфин и Центробанк подробнее объяснять россиянам, чем цифровой рубль отличается от привычных безналичных денег. Российский лидер обратился с этой просьбой к глава ведомств на совещании с членами правительства.

«Антон Германович и Эльвира Сахипзадовна, всё-таки нужно людям, мне кажется, поподробнее объяснять, в чём разница, скажем, между простыми безналичными расчётами и использованием цифрового рубля. В чём какие-то преимущества, в чём разница, думаю, для рядового гражданина не очень понятно», — сказал Путин главе Минфина и ЦБ.

Ранее Life.ru подробно рассказывал, как работает цифровой рубль с 1 сентября 2026 года и чем он отличается от обычных безналичных денег. Цифровой кошелёк открывается только добровольно, а наличные и банковские карты продолжат работать наравне с новой формой валюты. Для граждан переводы и платежи цифровыми рублями бесплатны. При этом процентов на остаток и привычного банковского кешбэка по таким операциям нет.