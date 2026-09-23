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Опубликовано 23 сентября, 13:44

Путин назвал цифровой рубль полноценным платёжным инструментом

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Цифровой рубль с 1 сентября стал полноценным платёжным инструментом российской финансовой системы. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на совещании с членами правительства, предложив главе ЦБ Эльвире Набиуллиной и министру финансов Антону Силуанову рассказать о первых результатах нового этапа.

«У нас с 1 сентября полноценным платёжным инструментом в российской финансовой системе стал цифровой рубль», — напомнил Путин.

Массовое внедрение новой формы национальной валюты началось в начале месяца: крупнейшие банки открыли клиентам доступ к цифровым кошелькам и операциям с ними. При этом цифровой рубль существует наряду с наличными и обычными безналичными средствами. Для граждан его использование остаётся добровольным, а автоматически переводить деньги на такие счета не будут.

В ЦБ объяснили, как отменить ошибочный перевод в цифровых рублях
В ЦБ объяснили, как отменить ошибочный перевод в цифровых рублях

Ранее Life.ru писал, что глава Центробанка Эльвира Набиуллина рассказала о штатном запуске цифрового рубля. По словам главы ЦБ, отдельные сложности в первые дни оперативно устранялись, а массовых жалоб регулятор не фиксировал.

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