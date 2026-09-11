Набиуллина: Массовый запуск цифрового рубля прошёл нормально

Массовый запуск цифрового рубля прошёл в штатном режиме, сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике. По её словам, в первые дни у некоторых клиентов ряда банков возникали небольшие сложности с открытием счетов и проведением операций.

«Но хочу сказать, что эти сложности оперативно устранялись», — отметила Набиуллина. Глава регулятора подчеркнула, что массовых проблем и жалоб ЦБ не фиксирует.

Напомним, с 1 сентября 2026 года в России начался новый этап внедрения цифрового рубля. Крупнейшие банки должны дать клиентам возможность открывать такие счета и проводить операции через приложения, однако использование валюты остаётся добровольным, счета автоматически не открываются, а для физлиц установлен месячный лимит пополнения в 300 тыс. рублей. Логотип цифрового рубля представляет собой круг кораллово-алого цвета с интегрированной буквой «Р», сдвинутой влево от центра.