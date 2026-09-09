ФНС сможет получать данные об операциях с цифровыми рублями с 2027 года

ФНС сможет запрашивать расширенные сведения об операциях с цифровыми рублями не ранее 1 июля 2027 года. Новые правила будут действовать в России при проведении налогового контроля. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на три приказа ведомства.

В выписках по счетам цифрового рубля смогут отражать сумму и время платежа, его назначение, а также сведения об отправителе и получателе. Кроме того, налоговая сможет получить технические данные об устройстве, с которого провели операцию.

Речь идёт об IP- и MAC-адресах, номере телефона и SIM-карты либо другом идентификаторе устройства. Эти сведения будут формировать технический след конкретного перевода.

В ФНС пояснили изданию, что доступ к данным не станет автоматическим. Налоговая сможет запросить выписку по счёту физического лица по тем же основаниям, которые уже действуют для обычных банковских счетов.

В частности, такие сведения могут понадобиться при взыскании задолженности, проведении налоговой проверки или запросе документов в рамках встречной проверки. В предусмотренных законом случаях потребуется согласие руководителя вышестоящего налогового органа.

Ведущий аналитик Freedom Global Наталья Мильчакова связала расширение возможностей ФНС с курсом государства на повышение прозрачности экономики.

Напомним, что 1 сентября 2026 года в России начался новый этап внедрения цифрового рубля. Крупнейшие банки должны предоставить клиентам возможность открывать такие счета и проводить операции через свои приложения. Использование новой формы валюты остаётся добровольным, а счета автоматически гражданам не открывают. Для физических лиц также установили месячный лимит в 300 тыс. рублей на пополнение цифрового счёта с банковских счетов и электронных кошельков.