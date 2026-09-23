Росфинмониторинг предложил новое основание для блокировки счетов в банках

Банки получат новое основание для временной приостановки операций по счетам. Росфинмониторинг предложил учитывать частичное совпадение данных клиента с информацией о человеке, в отношении которого действует заморозка активов.

При таком совпадении банк должен будет заблокировать счёт на пять рабочих дней и сообщить об этом Росфинмониторингу. Конкретные критерии совпадения определит ведомство.

«Общественное обсуждение инициативы завершится 24 сентября. Поправки вступят в силу через 270 дней после опубликования закона», — пишет газета «Известия».

Новые правила также обяжут банки и другие финансовые организации сообщать о попытках провести операции с замороженными активами. Передавать такие сведения потребуется в течение трёх рабочих дней после получения распоряжения от клиента.

Ранее Life.ru сообщал, что с 1 сентября в России действуют новые правила банковского контроля. Они касаются переводов, количества банковских карт и возврата денег, которые мошенники похитили у клиентов. При подозрении на мошенничество банк вправе приостановить операцию на срок до 48 часов. В частности, это касается перевода свыше 200 тысяч рублей новому получателю или операции, которую проводят вскоре после смены номера телефона в онлайн-банке.