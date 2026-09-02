Россиян предупредили о риске блокировки счетов из-за шутки при переводах

С 1 сентября Росфинмониторинг получил прямой доступ к данным Национальной системы платёжных карт (НСПК) по операциям через «Мир», СБП и единый QR-код. Теперь финразведка видит все транзакции в режиме реального времени, а алгоритмы могут моментально вычислять подозрительные схемы.

В связи с этим депутат Георгий Камнев в беседе с «Газетой.ru» посоветовал россиянам быть аккуратнее с формулировками в комментариях к переводам. По его словам, шутки в поле «сообщение получателю» вроде «за долю в бизнесе» или «на общак» могут быть восприняты системой как коммерческая деятельность.

Даже безобидные пояснения — «плата за аренду», «покупка люстры» или «за услуги» — способны привести к автоматической блокировке счёта, если вы просто переводите деньги другу или скидываетесь на подарок коллеге. Система может принять такие платежи за нелегальное финансовое посредничество.

Разблокировать счёт, по словам Камнева, можно, но на это потребуется время и, возможно, личное присутствие в банке.

«Любую серию переводов между физлицами, похожую на коммерческую деятельность, система обнаружит мгновенно, а вот чтобы оспорить автоматическую блокировку, нужно время», — подытожил депутат.

Ранее Life.ru писал, что с 1 сентября начали работать новые правила банковского контроля, которые затронут переводы, количество карт и порядок возврата средств, украденных мошенниками. Банки смогут приостанавливать операции на срок до 48 часов при признаках мошенничества, например при переводе более 200 тысяч рублей новому получателю или операции вскоре после смены номера телефона в онлайн-банке.