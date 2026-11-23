Денежные переводы между родственниками, даже если они поступают регулярно, не попадут под новый механизм налогового контроля в России. Проверять планируют прежде всего счета граждан, которые могут получать незадекларированные доходы от предпринимательской деятельности. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минфина РФ.

Речь идёт о законопроекте, прошедшем второе чтение в Госдуме. Документ предусматривает автоматический обмен информацией между Центробанком и Федеральной налоговой службой. Однако, как подчеркнули в министерстве, обычная финансовая помощь близким и переводы, связанные с повседневными жизненными обстоятельствами, не станут основанием для проверки.

В поле зрения налоговиков должны попадать операции с признаками систематического получения доходов от других граждан. В частности, речь идёт о людях, которые ведут бизнес без регистрации или намеренно не платят налоги с регулярных поступлений. Для выявления таких случаев предусмотрена риск-ориентированная система анализа банковских операций.

Новый механизм планируют применять исключительно к переводам, совершённым начиная с 1 января 2027 года. Операции за 2026-й учитывать не будут. При этом конкретные критерии подозрительных поступлений, формат и периодичность передачи сведений ещё предстоит определить в отдельном соглашении ЦБ и ФНС.

В Минфине также заверили, что вся передаваемая информация останется защищена режимом налоговой тайны. Статья 102 Налогового кодекса уже обязывает ФНС сохранять конфиденциальность сведений о налогоплательщиках, а новые поправки распространят соответствующие требования и на Центробанк.

Ранее Life.ru рассказывал, что Минфин отказался от первоначального варианта поправок, который позволял бы налоговикам анализировать операции за весь 2026 год. На проблему обратил внимание глава думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров, после чего замминистра финансов Алексей Сазанов согласился исключить обратную силу новой нормы.