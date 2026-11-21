Росфинмониторинг может проверить подозрительные денежные переводы россиян, направив всего один запрос в Национальную систему платёжных карт (НСПК). При этом ведомство не собирает автоматически сведения обо всех операциях граждан, рассказал РИА «Новости» заместитель директора финансовой разведки Герман Негляд.

«И, конечно, это значительно проще: вместо того, чтобы запрашивать несколько банков, направить один запрос в НСПК», — объяснил представитель ведомства.

По словам Негляда, новый механизм особенно важен в ситуациях, когда правоохранительным органам необходимо действовать максимально быстро. Например, при поиске людей, которые финансируют подготовку теракта или уже перечисляют деньги его организаторам. В подобных случаях промедление может оказаться критическим, поскольку счёт идёт на часы.

Возможность напрямую получать сведения от НСПК появилась у Росфинмониторинга 1 сентября 2026 года. Эта система обрабатывает платежи внутри страны, обеспечивает работу карт «Мир» и расчёты через Систему быстрых платежей. Раньше для проверки цепочки переводов службе приходилось направлять запросы сразу в несколько банков, теперь необходимую информацию можно получить через единого оператора.

При этом новые полномочия не означают, что финансовая разведка непрерывно изучает каждый платёж. Как пояснил Негляд, специалисты обращаются к данным по конкретным операциям, когда возникают основания для проверки.

Поводом может стать подозрительная последовательность денежных переводов или информация о возможных нарушениях, поступившая от другого государственного органа. Таким образом, запрос в НСПК используется для получения необходимых сведений по выявленным обстоятельствам, а не для автоматического сбора информации обо всех транзакциях.