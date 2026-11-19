Российские банки за третий квартал не позволили мошенникам похитить у клиентов около 2,2 трлн рублей. Как следует из отчёта Центробанка, объём предотвращённых хищений вырос на 14,1% по сравнению с предыдущими тремя месяцами.

Всего с июля по сентябрь кредитные организации пресекли 15,7 млн попыток злоумышленников завладеть чужими средствами. Таким образом, сумма заблокированных подозрительных операций увеличилась, хотя самих попыток мошенничества банки отразили меньше, чем во втором квартале. Тогда их насчитывалось около 17,5 млн.

Статистика регулятора отражает операции, которые удалось остановить до списания средств. Указанные 2,2 трлн рублей не являются суммой фактически похищенных денег.

Ранее Life.ru рассказывал, по каким признакам банки выявляют подозрительные переводы и почему попытки раздробить платёж могут вызвать дополнительные проверки. С января 2026 года кредитные организации используют 12 критериев для выявления мошеннических операций вместо прежних шести. Подозрительный перевод могут приостановить на двое суток.