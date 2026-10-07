«Разрывают цепочку»: Почему мошенники отказались от переводов на карту

Карточные переводы стали для мошенников слишком рискованными. Банковские системы контроля развиваются, поэтому преступники всё чаще убеждают жертву снять наличные и передать их курьеру. Дальше деньги отправляют в обменник и конвертируют в криптовалюту. Об этом «Газете.ru» рассказал эксперт по кибербезопасности Семён Тютюев.

По его данным, проанализировано более 40 эпизодов. Свыше 80% схем уже не предполагали перевода на карту дропа. Жертва снимала наличные, отдавала их курьеру, а тот доставлял средства в обменник для конвертации.

Причина в цифровом следе. У банковского перевода известны сумма, время, получатель и история счёта. Подозрительную операцию могут приостановить ещё до того, как злоумышленники получат деньги. Курьер физически разрывает эту цепочку внутри банковского контура. После конвертации в криптовалюту средства можно раздробить, перевести между несколькими кошельками и обменять на другие монеты.

«У банковского перевода один маршрут, а здесь возникает множество развилок», — объяснил Тютюев.

Уязвимое звено — сами курьеры. Их нередко задерживают после первого эпизода по записям с камер и данным систем распознавания лиц. Но к этому моменту деньги уже могут пройти через обменник. Поэтому поимка исполнителя не гарантирует возврата средств.

По словам эксперта, в 2025 году у клиентов финансовых организаций похитили 29,3 млрд рублей — на 6,4% больше, чем годом ранее. При этом банки предотвратили почти вдвое больше мошеннических операций.

Тютюев подчеркнул: просьба снять наличные, передать их постороннему или конвертировать в криптовалюту для «защиты» сбережений всегда указывает на обман. В такой ситуации нужно прекратить разговор и самостоятельно позвонить в банк по официальному номеру.

А ранее россиян предупредили, что мошенники придумали новую схему с кражей данных карт при оплате через QR-коды. Аферисты представляются сотрудниками ведомств и предупреждают, например, о якобы предстоящей проверке, для которой необходимо предоставить определённую информацию.