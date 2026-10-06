Украли уже украденное: В Петербурге курьера мошенников ограбили на 3,1 млн рублей

В Петербурге двое мужчин ограбили курьера, которая незадолго до этого забрала у 76-летней пенсионерки более 3,1 млн рублей для передачи мошенникам. Подозреваемых задержали сотрудники уголовного розыска, сообщили в региональном главке МВД.

По данным полиции, 3 октября около 16:00 пожилая женщина передала незнакомке 3 125 814 рублей. До этого ей позвонили неизвестные и убедили «задекларировать для сохранности» накопления.

Примерно через час у дома № 9, корпус 1, по Гражданскому проспекту на 38-летнюю курьера напал неизвестный. Мужчина толкнул её в спину и выхватил пакет с деньгами, которые она получила у пенсионерки.

В ночь на 5 октября оперативники задержали на Северном проспекте двух подозреваемых — 22-летнего и 24-летнего жителей Нового Девяткино. В отношении них возбудили уголовное дело о грабеже в особо крупном размере.

Отдельное уголовное дело возбуждено по факту покушения на мошенничество в особо крупном размере. Самой курьеру избрали меру процессуального принуждения в виде обязательства о явке. Расследование обоих эпизодов продолжается.

Ранее сообщалось, что мошенники рассылают сообщения от имени Соцфонда о якобы перерасчёте пенсии. Сумму не называют, а предлагают посмотреть её по ссылке, и убедительность обеспечивает спокойный официальный тон. На стороннем сайте жертву просят указать данные карты или авторизоваться через «Госуслуги», и, введя пароль с кодом, человек отдаёт злоумышленникам доступ к аккаунту.