«Размер пенсии изменился»: Россиян предупредили о новой схеме мошенников

Мошенники начали рассылать россиянам сообщения от имени Социального фонда о якобы проведённом перерасчёте пенсии. Об этом рассказал сенатор Артём Шейкин.

По его словам, такие уведомления выглядят максимально буднично: получателю сообщают, что обращение рассмотрено, а размер выплаты изменился. Саму сумму при этом не называют — её предлагают посмотреть по ссылке.

«Никаких угроз или требований срочно перевести деньги. Именно такой спокойный официальный тон, как показывает практика, способен сделать мошенническое сообщение убедительным», — объяснил Шейкин.

После перехода на сторонний сайт человеку могут предложить заполнить форму, указать данные банковской карты или авторизоваться через «Госуслуги». Если ввести пароль и код подтверждения, злоумышленники могут получить доступ к учётной записи.

Сенатор подчеркнул, что название ведомства и обращение по имени не гарантируют подлинность сообщения. Проверять информацию о перерасчёте он рекомендует через самостоятельно открытые «Госуслуги» или официальный ресурс Социального фонда, не переходя по присланным ссылкам.

Ранее Life.ru сообщал, что Соцфонд предупредил пенсионеров о мошеннической схеме с цифровым рублём. Аферисты представлялись сотрудниками банка и убеждали пожилых людей, что их пенсии якобы обязательно переведут в цифровые рубли. Затем злоумышленники предлагали «отменить» перевод, чтобы выманить персональные и банковские данные.