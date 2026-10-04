МВД: Мошенники стали активнее изучать соцсети и привычки своих жертв

Мошенники стали заранее изучать соцсети, интересы и цифровые привычки потенциальных жертв, чтобы точнее подбирать сценарии обмана. О росте числа таких персонализированных атак сообщили ТАСС в пресс-центре МВД России.

«Преступники стали лучше персонализировать атаки. Они изучают социальные сети, профессию, интересы, семейные обстоятельства и цифровые привычки человека. В результате жертве предлагают не абстрактную историю, а легенду, которая выглядит непосредственно связанной с её жизнью — многоходовые сценарии», — сообщили в ведомстве.

По данным МВД, злоумышленники могут использовать сразу несколько этапов. Сначала человеку приходит сообщение с фишинговой ссылкой, затем ему звонят якобы из банка или полиции и убеждают перевести деньги. После этого к схеме иногда подключают курьера. Такой подход позволяет мошенникам постепенно усиливать давление и использовать сведения, которые делают вымышленную историю более убедительной для конкретного человека.

В ведомстве связывают эффективность таких атак с тем, что преступники всё чаще отказываются от универсальных сценариев и подстраивают легенду под профессию, окружение и повседневные привычки жертвы.

Ранее Life.ru сообщал, что мошенники начали распространять фейковое приложение для поиска по картинке. После установки программа загружает на смартфон вредоносное ПО, а затем выводит сообщение о якобы обнаруженной банком вирусной активности. Пользователя просят ввести кодовое слово и предоставить доступ к устройству, после чего злоумышленники получают возможность управлять мобильным банком. В МВД советовали не устанавливать приложения из неизвестных источников и не предоставлять посторонним удалённый доступ к смартфону.