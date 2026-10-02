Письмо в ящике, ловушка в почте: Россиян предупредили о маскировке мошенников под ФНС

Мошенники используют бумажные письма якобы от Федеральной налоговой службы, чтобы придать последующей фишинговой атаке видимость официальности. Об этом РИА «Новости» рассказал доцент Финансового университета при правительстве РФ Пётр Щербаченко.

Сначала человеку приходит уведомление с требованием скорректировать налоговую декларацию или подтвердить сведения о доходах. По словам эксперта, привычный бумажный формат снижает настороженность и заставляет получателя воспринимать обращение как настоящее.

Следующим этапом становится электронное письмо. В нём жертве предлагают перейти по ссылке якобы в личный кабинет ФНС и авторизоваться на поддельной странице.

«Всё, что вы введёте, мгновенно попадает к мошенникам», — предупредил Щербаченко. Полученные логины, пароли и другие сведения злоумышленники могут использовать для дальнейших атак и сбора персональных данных.

Ранее Life.ru рассказывал о 68-летнем москвиче, который лишился более 11 миллионов рублей после СМС якобы от ФНС. Мужчине предложили подтвердить запись по ссылке, после чего его убедили, что учётная запись на «Госуслугах» скомпрометирована. Затем в схему включились другие лжесотрудники ведомств.