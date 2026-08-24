«Курьеры казначейства» забрали у москвича ₽11 млн после лжевзлома «Госуслуг»

Мошенники выманили у 68-летнего москвича более 11 миллионов рублей, напугав его взломом «Госуслуг». Об этом сообщила начальник управления информации ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Сначала мужчине пришло СМС якобы от Федеральной налоговой службы с предложением подтвердить запись. После перехода по ссылке появилось уведомление о компрометации учётной записи на госпортале. Затем пенсионеру позвонила женщина, представившаяся сотрудницей «Госуслуг». Она убедила собеседника в том, что его персональные данные попали к злоумышленникам, а деньги на счетах находятся под угрозой.

По указанию аферистки москвич обналичил накопления и передал их так называемым курьерам казначейства. Выполнив все требования, мужчина понял, что стал жертвой обмана, и обратился в полицию. Сотрудники уголовного розыска задержали 65-летнего жителя столицы, который, по версии следствия, забирал деньги у потерпевшего. Ступинский городской суд отправил фигуранта под стражу.

Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Правоохранители устанавливают предполагаемых сообщников задержанного и проверяют его возможную причастность к другим эпизодам.

Ранее МВД России предупредило граждан об обмане, который начинается с неожиданного зачисления средств от постороннего человека. В министерстве пояснили, что перевод от незнакомца — это лишь повод для дальнейших противоправных действий. Злоумышленники могут пытаться заполучить персональные сведения, реквизиты счетов или вовлечь человека в незаконную схему по выводу украденных денег.