В МВД объяснили, зачем мошенники переводят россиянам деньги

МВД России предупредило граждан об обмане, который начинается с неожиданного зачисления средств от постороннего человека. Информацию об этом распространило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В министерстве пояснили, что перевод от незнакомца — это лишь повод для дальнейших противоправных действий. Злоумышленники могут пытаться заполучить персональные сведения, реквизиты счетов или вовлечь человека в незаконную схему по выводу украденных денег.

Ранее правоохранители уже давали рекомендации на случай поступления средств на карту от неизвестного отправителя. Граждан призывали не вступать в диалог с таким лицом и не пытаться вернуть сумму самостоятельно.

Вместо этого следует незамедлительно обратиться в свой банк. Финансовая организация сама свяжется с учреждением, откуда пришли деньги, и запустит процедуру возврата.

Также не стоит переходить по ссылкам, присланным незнакомцами, или вводить личные данные на посторонних ресурсах. Эти действия грозят потерей средств.

Для безопасности рекомендуется сохранить переписку с незнакомцем и заблокировать его контакт. Документация разговоров с сотрудниками банка также может пригодиться в дальнейшем.

А в преддверии 1 Сентября мошенники стали заманивать россиян фишинговыми магазинами с распродажами. По данным специалистов, злоумышленники копируют страницы крупных торговых площадок и распространяют в соцсетях рекламу якобы закрытых распродаж складских остатков.