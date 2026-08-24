Флирт, нейросети и липовая прибыль: Как молодёжь заманивают в псевдоинвестиции

Мошенники начали вовлекать молодых граждан в псевдоинвестиции через онлайн-игры, криптовалюты и покупку токенов. О новых схемах предупредили на сайте мэра и Правительства Москвы.

Аферисты выдают свои проекты за блокчейн-стартапы и обещают гарантированный заработок с помощью «суперумных» ИИ-ботов. В действительности за такими предложениями нет ни автоматической торговли, ни работающего продукта. Для поиска жертв злоумышленники также используют созданные нейросетями профили. Они знакомятся с пользователем, флиртуют и постепенно предлагают «научить его получать доход на криптобирже».

Человека переводят на сайт-клон с обещаниями доходности в 50–100% годовых, а затем убеждают установить приложение и внести первый депозит. «Куратор» показывает рост баланса и требует увеличивать вложения, в том числе за счёт кредитов.

Проблемы начинаются при попытке забрать деньги. Жертве предлагают оплатить несуществующие налоги, страховку или комиссию, после чего лжеброкер перестаёт выходить на связь. Эксперты проекта «Перезвони сам» советуют внимательно проверять адрес сайта: фишинговый домен может отличаться от настоящего всего одной буквой. Гарантированная высокая прибыль, просьба скачать программу по сторонней ссылке и требование доплатить за вывод средств — явные признаки обмана.

Ранее сообщалось, что в преддверии нового учебного года мошенники начали охоту на родителей школьников – аферисты создают поддельные сайты известных магазинов и заманивают россиян скидками на одежду, канцелярию и технику.