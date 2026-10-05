Фальшивые письма и QR-коды: Аферисты маскируют кражу данных карт под оплату

Мошенники начали рассылать россиянам поддельные письма от имени государственных ведомств с QR-кодами для оплаты несуществующих почтовых услуг. О новой волне обмана рассказали специалисты «Лаборатории Касперского».

Чаще всего такие сообщения приходят на корпоративную электронную почту. Злоумышленники представляются сотрудниками ведомств и предупреждают, например, о якобы предстоящей проверке, для которой необходимо предоставить определённую информацию.

Подробности получателю предлагают изучить в документах. Чтобы получить якобы направленное отправление, человека просят отсканировать QR-код, размещённый непосредственно в письме или приложенном PDF-файле, оформленном под официальный документ. После сканирования жертва оказывается на фальшивой странице, которая имитирует сервис отслеживания почтовых отправлений. Там появляется сообщение о необходимости внести плату за получение документов.

Следующая страница уже маскируется под платёжный сервис. Пользователя просят указать номер банковской карты, срок её действия, CVC-код, имя владельца и номер телефона. В результате аферисты могут не только получить перевод, но и завладеть платёжными данными.

Только за сентябрь специалисты заблокировали более 800 подобных сообщений. Эксперты в беседе с РИА «Новости» рекомендовали особенно внимательно относиться к письмам якобы от государственных структур, если в них есть QR-коды, просьбы срочно выполнить какое-либо действие или провести оплату.