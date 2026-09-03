«Комиссия за бронь» и фальшивые QR-коды: Аферисты атакуют москвичей перед Днём города

Перед Днём города мошенники активизировали схемы с поддельными билетами на концерты и фальшивыми QR-кодами на афишах. Об этом во время общения с РИА «Новости» рассказала юрист Надия Самарханова.

По её словам, злоумышленники размещают в соцсетях и на сайтах объявлений предложения о продаже «горящих» и эксклюзивных билетов на праздничные мероприятия. При этом покупка у перекупщиков или на неофициальных площадках лишает человека защиты как потребителя.

«В случае обмана вернуть деньги через суд практически невозможно, так как продавец скрывает свои реальные данные», — предупреждает эксперт.

Кроме того, мошенники начали использовать городские афиши. Они наклеивают рядом с ними или поверх официальной информации стикеры с QR-кодами, которые ведут на поддельные сайты. После перехода пользователя могут попросить оплатить небольшую «комиссию за бронь» или установить приложение. В результате злоумышленники получают доступ к банковским данным или пытаются похитить деньги.

Ещё одна схема связана с фиктивными сборами. Перед праздниками аферисты могут создавать страницы с просьбами пожертвовать деньги якобы на проведение фейерверка, помощь приютам или поддержку ветеранов. Юрист напомнила, что настоящие благотворительные организации публикуют реквизиты, отчётность и условия сбора средств. У мошеннических проектов такие данные обычно отсутствуют.

Ранее эксперт платформы «Мошеловка» Народного фронта Галактион Кучава рассказал, что мошенники маскируются под заботливых соседей и рассылают россиянам вредоносные файлы, выдавая их за видео с подозрительными людьми у их дверей. Само сообщение выглядит обыденно, создавая иллюзию соседской заботы, но именно вложение служит точкой доступа для киберпреступников.