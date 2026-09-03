«Футболист» из Tinder и ИИ на подхвате: Мошенники выманили у 26 женщин $1,3 млн

В США мошенническая пара смогла убедить 26 женщин вложиться в несуществующие инвестиционные проекты и присвоила около $1,3 млн. Распознать обман жертвам мешали ответы ИИ Google, который подтверждал выдуманную биографию одного из злоумышленников. Об этом сообщают Reuters со ссылкой на прокуратуру США в округе Орегон.

Дэджон Лав выдавал себя за профессионального игрока Национальной футбольной лиги, а его сообщница Тейлор представлялась финансовым консультантом. Знакомства с потенциальными жертвами мужчина заводил через приложения для знакомств. После этого он вместе с сообщницей предлагал женщинам вложить деньги в фиктивные инвестиционные проекты. Полученные средства аферисты присваивали. Некоторые потерпевшие настолько поверили в перспективность предложений, что оформляли кредиты, чтобы увеличить сумму вложений.

Дополнительную уверенность жертвам придавал поисковик Google с блоком готовых ответов ИИ. Когда женщины пытались проверить биографию Лава и выяснить, действительно ли он выступал в НФЛ, нейросеть выдавала утвердительный ответ. Как выяснилось, ИИ опирался в том числе на сведения, которые сам мужчина размещал в социальных сетях. Таким образом, опубликованная им ложная информация фактически становилась для потенциальных жертв подтверждением выдуманной личности.

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