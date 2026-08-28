Спросил у ChatGPT — прочитал судья: Переписки с ИИ всё чаще превращаются в улики

Разговор с чат-ботом, который пользователь считает приватным, может в итоге оказаться в материалах уголовного или гражданского дела. Издание The Washington Post привело более десятка подобных случаев в США за последние два года.

В одном из них студент Университета штата Миссури Райан Шефер ночью повредил 17 автомобилей на парковке, а затем обсуждал случившееся с ChatGPT и спрашивал, смогут ли правоохранители установить его причастность. Позднее он сам разрешил полиции осмотреть телефон, где и нашли переписку. Молодой человек признал вину и получил пять лет условно.

В другом случае компания OpenAI сама передала информацию ФБР. Житель Флориды Даррен Чжоу в течение нескольких месяцев рассказывал ChatGPT о намерении изнасиловать и убить бывшую девушку. После передачи сведений правоохранителям мужчину задержали, а в августе он признал вину и получил восемь лет условно.

Переписка с ИИ стала предметом спора и в деле финансового руководителя Брэдли Хеппнера. Он консультировался с Claude по поводу стратегии защиты от расследования о мошенничестве, но федеральный судья отказался распространять на эти разговоры адвокатскую тайну: нейросеть не является юристом, а настоящие адвокаты не поручали своему клиенту обращаться к боту.

Юристы обращают внимание, что диалоги с нейросетями способны раскрывать гораздо больше обычной поисковой истории. Люди подробно рассказывают ИИ о своих поступках, мотивах и переживаниях, поэтому директор по судебным делам Центра по защите четвёртой поправки Майкл Прайс фактически сравнил такие переписки с «окном в душу» человека.

«Если когда-либо и существовало окно в душу, способное раскрыть сокровенные стороны жизни, то это, похоже, именно такое окно», — отметил он.

При этом специальной правовой защиты, аналогичной адвокатской или врачебной тайне, у разговоров с чат-ботами в США сейчас нет. Именно поэтому содержимое таких диалогов может становиться доступным в ходе расследований и судебных разбирательств.

Напомним, ранее сам глава OpenAI Сэм Альтман заявил, что переписка пользователей с ChatGPT может быть раскрыта по судебному запросу. По его словам, если человек обсуждает с нейросетью приватные вещи, а затем возникает судебный иск, компанию могут обязать предоставить эти данные. Он назвал такую практику неправильной. Основатель OpenAI отметил, что в отличие от разговоров с врачами или юристами диалоги с искусственным интеллектом пока не защищены законом. Альтман предложил приравнять их к психотерапевтическим сеансам и подчеркнул, что этот вопрос требует срочного решения.