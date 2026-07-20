С 1 сентября все будут платить по-новому: Как не потерять деньги при оплате QR-кодом

С 1 сентября 2026 года в России заработает единый QR-код для оплаты, который объединит Систему быстрых платежей (СБП), банковский кешбэк и цифровой рубль. Для покупателей это означает, что вместо нескольких QR-кодов на кассе останется один — больше не придётся выбирать, какой именно сканировать.

Как рассказала Life.ru кандидат экономических наук, доцент кафедры финансов и кредита Университета управления «ТИСБИ» Ольга Дорошина, сама технология остаётся безопасной, однако мошенники всё чаще используют поддельные QR-коды для кражи денег.

Формально клиент сам отсканировал код и сам подтвердил перевод — с точки зрения банка это его добровольное распоряжение своими средствами. Но по факту человека ввели в заблуждение относительно личности получателя, а это уже основание для заявления не только в банк, но и в полицию — по статье о мошенничестве. Ольга Дорошина Кандидат экономических наук

Эксперт отмечает, что проблема заключается не в самой технологии. QR-код, созданный через СБП, подделать практически невозможно. Опасность возникает тогда, когда мошенники наклеивают поверх оригинального кода собственный или присылают QR-коды под видом подключения к бесплатному Wi-Fi, отслеживания посылки или подтверждения личности. В таком случае человек может либо перевести деньги злоумышленникам, либо попасть на фишинговый сайт.

При этом популярность оплаты по QR продолжает расти. Во многом это связано с тем, что для бизнеса такой способ расчётов обходится дешевле банковского эквайринга. Поэтому всё больше магазинов предлагают покупателям оплачивать покупки именно через СБП.

Экономист подчёркивает, что значительно снизить риск помогает простое правило.

«Сканировать QR-код следует только встроенной камерой банковского приложения или через СБПэй, а не сторонними программами. Перед подтверждением перевода обязательно проверьте имя получателя — оно всегда отображается на экране. QR-коды из писем, сообщений или неизвестных источников лучше вообще не открывать, каким бы срочным ни казался повод», — советует Дорошина.

Она также напоминает, что если деньги всё же были переведены мошенникам, важно как можно быстрее обратиться не только в банк, но и в полицию, подробно зафиксировав место, время и обстоятельства произошедшего. Это повышает шансы вернуть похищенные средства.

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