Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 июля, 07:19

От любви до ненависти — один рубль: Как денежное хобби убивает ваш интерес к нему

Экономист Якубович: Заработок на хобби убивает интерес к занятию

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Lysenko Andrii

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Lysenko Andrii

Внешнее вознаграждение за любимое дело убивает внутреннюю мотивацию, превращая творчество в рутину. Об этом в комментарии RuNews24.ru рассказал эксперт по социально-экономической политике Яков Якубович.

Когда человек получает деньги за то, что раньше делал для души, его интерес смещается с процесса на результат. Как только плата исчезает, энтузиазм не возвращается. Классический эксперимент 1971 года показал: те, кому платили за головоломки, теряли к ним интерес, а те, кто работал бесплатно, продолжали решать их с удовольствием.

Якубович приводит пример знакомой, которая обожала печь пироги, но, начав продавать их, возненавидела даже запах теста — творчество стало продуктом. То же происходит с рисованием: вы начинаете подстраиваться под заказы, перестаёте экспериментировать и считаете минуты до конца работы.

Чтобы не убить в себе творца, эксперт советует оставить хотя бы одно хобби «для души», установить квоту на бесприбыльные эксперименты или найти альтернативное занятие. Главное — помнить: деньги не должны быть единственной причиной для творчества.

«Во-первых, не стоит пытаться монетизировать всё, что вам нравится. Оставьте что-то «для души» — то, что не приносит денег, но приносит радость», — добавил собеседник.

Не откладывай на завтра: 71% молодёжи в России уверены, что копить на старость надо до 35 лет
Не откладывай на завтра: 71% молодёжи в России уверены, что копить на старость надо до 35 лет

Ранее экономист дал несколько советов о том, как грамотно начать копить деньги с простых надёжных инструментов — например, банковских депозитов. По его словам, таким образом у вас начнёт появляться финансовая подушка безопасности.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar