Сканируешь — и деньги уходят: В МВД рассказали о новой схеме аферистов

Поддельные QR-коды в общественных местах могут привести к автоматическому списанию средств со счёта пользователя. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД РФ.

«Пользователь сканирует код, думая, что он ведёт к акции или скидке, но вместо этого автоматически переводит деньги на счёт мошенника», — рассказали в ведомстве.

Аферисты размещают поддельные коды в местах общего пользования. Чтобы избежать кражи средств, в МВД советуют проверять источник кода, обращать внимание на URL-адрес перед переходом и не вводить банковские или личные данные без необходимости. Также рекомендуется не скачивать приложения по QR-кодам, а устанавливать их только из официальных магазинов, использовать антивирусы и защищённые приложения для сканирования.