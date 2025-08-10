Сканируешь — и деньги уходят: В МВД рассказали о новой схеме аферистов
МВД: После сканирования мошеннических QR-кодов автоматически списываются деньги
Поддельные QR-коды в общественных местах могут привести к автоматическому списанию средств со счёта пользователя. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД РФ.
«Пользователь сканирует код, думая, что он ведёт к акции или скидке, но вместо этого автоматически переводит деньги на счёт мошенника», — рассказали в ведомстве.
Аферисты размещают поддельные коды в местах общего пользования. Чтобы избежать кражи средств, в МВД советуют проверять источник кода, обращать внимание на URL-адрес перед переходом и не вводить банковские или личные данные без необходимости. Также рекомендуется не скачивать приложения по QR-кодам, а устанавливать их только из официальных магазинов, использовать антивирусы и защищённые приложения для сканирования.
Ранее в МВД предупреждали о вирусе Mamont, который распространяется через СМС с текстами вроде «Это ты на видео?» или «Смотри, там на фото ты!». Попав в телефон, программа способна считывать уведомления, СМС, фотографии и даже пересылать опасный файл другим пользователям. Ведомство подчёркивает: открывать такие сообщения и загружать вложения категорически нельзя.