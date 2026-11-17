С 1 января 2026 года российские банки проверяют операции по 12 признакам мошенничества вместо прежних шести. Если перевод вызывает подозрения, его могут приостановить на двое суток или вовсе отказать в проведении. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал профессор Николай Головецкий.

Внимание банка привлекает нетипичная для клиента сумма или время операции, подозрительная активность на телефоне и наличие получателя в специальных базах. Например, смена номера в онлайн-банке или на «Госуслугах» за 48 часов до перевода.

Ещё один сценарий — человек переводит себе из другого банка более 200 тысяч рублей через СБП, а затем в течение суток отправляет деньги получателю, с которым не совершал операций последние полгода. Проверку может вызвать и транзитное движение: деньги сразу уходят третьим лицам.

При этом сама по себе крупная сумма или смена номера ещё не означают, что человек делает что-то противоправное. Это лишь повод для проверки, а не обвинение.

Если операция попала под признаки, банк обязан приостановить перевод на два дня либо отказать. Клиента должны уведомить и объяснить порядок действий. Когда получателя нет в базе Банка России о мошеннических операциях, перевод в предусмотренных законом случаях можно подтвердить или повторить по тем же реквизитам.

Если же сведения о получателе уже в базе регулятора, повторный перевод остановят независимо от желания отправителя. Дробить платежи, чтобы обойти проверку, Головецкий не советует: маскировка сделает операции ещё подозрительнее.

С сентября 2026 года Росфинмониторинг может запрашивать у Национальной системы платежных карт данные об операциях по картам, через СБП и универсальный QR-код. Также заработала единая система учёта банковских карт — она показывает платежные карты одного человека в разных банках.

При задержке платежа стоит связаться с банком через официальное приложение или горячую линию, уточнить причину ограничения и пройти процедуру подтверждения. А если деньги предназначались незнакомому получателю, лучше дополнительно проверить реквизиты и обстоятельства перевода.