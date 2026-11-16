Россиянам стоит отказаться от привычки смешивать личные денежные переводы с оплатой товаров и услуг. С 2027 года подобные операции могут оказаться под более пристальным вниманием налоговых органов. Об этом Life.ru рассказал юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

По словам эксперта, планируемые изменения предполагают передачу Банком России в Федеральную налоговую службу сведений о гражданах, чьи банковские операции имеют признаки незадекларированной предпринимательской деятельности. Одним из ориентиров для контроля рассматривается сумма неподтверждённых доходов свыше 2,4 миллиона рублей в год. Однако окончательные критерии пока не установлены.

Хаминский посоветовал внимательнее относиться к назначению платежей. Вместо пустых комментариев или непонятных сокращений лучше указывать реальную причину перевода: «возврат долга», «подарок на день рождения» или «сбор на корпоратив». При этом одних подписей недостаточно — стоит сохранять чеки, переписку и другие подтверждения.

Особую осторожность юрист рекомендовал проявлять тем, кто регулярно получает деньги от клиентов на личную карту. Маскировать выручку под помощь друзей или подарки не следует. Для систематической коммерческой деятельности эксперт советует рассмотреть оформление самозанятости или регистрацию ИП.

При этом обычные переводы между близкими, денежные подарки, возврат долга и сборы на общие покупки сами по себе не создают обязанности платить НДФЛ. Главное — реальное назначение денег, а не текст, указанный отправителем в банковском приложении.

«Если перевод фактически является выручкой от продажи или оказания услуг, его название в банковском приложении налоговую природу операции не изменит», — подчеркнул Хаминский.