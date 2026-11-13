Многодетные семьи смогут платить меньше налогов за квартиру, дом и земельный участок, даже если старшие дети уже стали совершеннолетними. С 2026 года при расчёте льгот учитываются и дети до 23 лет, обучающиеся очно. О новых правилах Life.ru рассказал председатель Комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.

С налогового периода 2026 года многодетные собственники, у которых есть не менее трёх учитываемых детей, смогут пользоваться имущественными налоговыми вычетами с учётом детей до 23 лет, которые учатся очно в образовательных организациях. Федеральный закон № 425-ФЗ расширил круг семей, пользующихся этой возможностью. Сергей Гаврилов Председатель Комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям

По словам Гаврилова, нововведение особенно важно для родителей, которые могли потерять право на льготу после совершеннолетия старшего ребёнка. Теперь его продолжат учитывать при соблюдении требований к возрасту и форме обучения.

«Для квартиры налоговая база дополнительно уменьшается на кадастровую стоимость 5 квадратных метров в расчёте на каждого учитываемого ребёнка. Для жилого дома предусмотрено 7 квадратных метров на ребёнка. Эти значения складываются с общими вычетами, которые составляют 20 квадратных метров для квартиры и 50 квадратных метров для дома», — рассказал парламентарий.

Таким образом, семья с тремя детьми сможет уменьшить площадь квартиры, учитываемую при расчёте налога, сразу на 35 квадратных метров. Для частного дома соответствующий показатель составит 71 квадратный метр.

Отдельная льгота действует для владельцев земельных участков.

«По земельному налогу действует вычет в размере кадастровой стоимости 600 квадратных метров одного участка. Его размер един для получателя независимо от числа детей. При участке площадью 900 квадратных метров налоговую базу рассчитают по оставшимся 300 квадратным метрам», — уточнил Гаврилов.

При этом речь идёт не о прямом денежном возврате, а об уменьшении налогооблагаемой базы. Фактическая экономия зависит от кадастровой стоимости недвижимости и действующей налоговой ставки.

«Квадратные метры в данном случае выступают расчётной величиной. Сам налог уменьшается за счёт кадастровой стоимости соответствующей площади», — подчеркнул депутат.

Чтобы совершеннолетнего ребёнка учли при предоставлении льготы, семье может понадобиться справка из образовательной организации об очном обучении. Если у собственника несколько квартир или домов, он вправе самостоятельно выбрать объект для применения вычета. При отсутствии такого выбора налоговая служба использует объект с наибольшей исчисленной суммой налога.

«Новые возрастные условия применяются именно при расчёте имущественных налогов за 2026 год», — заключил парламентарий.