В Госдуме напомнили о скрытых льготах для пенсионеров и семей с детьми

Российские пенсионеры и многодетные семьи могут существенно сократить повседневные расходы благодаря льготам, о существовании которых многие даже не подозревают. Речь идёт об освобождении от отдельных налогов, компенсациях за коммунальные услуги, бесплатном питании и других мерах поддержки. Об этом «Ленте.ру» рассказала депутат Госдумы Светлана Бессараб.

Для пожилых граждан предусмотрены налоговые послабления. В частности, можно не платить имущественный налог за один объект каждого вида, например квартиру, дом или гараж. Кроме того, земельный налог рассчитывается с вычетом шести соток. Дополнительную помощь устанавливают местные власти.

«Дальше нужно смотреть региональное законодательство — оно зависит от бюджета», — подчеркнула парламентарий.

В отдельных субъектах действуют льготный проезд, субсидии на ЖКУ и бесплатное зубопротезирование. Гражданам старше 70 лет при соблюдении установленных условий могут компенсировать часть взносов за капремонт, а после 80 лет — всю сумму в пределах норматива.

Семьям с тремя и более детьми также доступен широкий перечень преференций. В зависимости от региона родители могут получить земельный участок либо альтернативную жилищную поддержку. Размер надела и требования к получателям различаются.

Для школьников предусмотрены бесплатное питание, компенсации стоимости формы и льготные путёвки на отдых. Во многих городах многодетные родители могут пользоваться муниципальными парковками без оплаты.

Уточнить доступные меры поддержки Бессараб посоветовала в Социальном фонде, МФЦ или региональных ведомствах.

Ранее Life.ru сообщал о предложении ввести дополнительные льготы на обучение в автошколах для многодетных матерей. Региональным властям рекомендовали проработать возможность предоставления скидок. Конкретные условия такой поддержки ещё предстоит определить.