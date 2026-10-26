Путин рекомендовал обсудить льготы в автошколах для многодетных мам

Многодетные матери могут получить льготы при обучении в автошколах. Президент России Владимир Путин рекомендовал региональным властям рассмотреть такую возможность. Соответствующий пункт вошёл в перечень поручений по итогам заседания Совета по реализации государственной демографической и семейной политики.

Глава государства предложил субъектам РФ проработать вопрос предоставления скидок или других преференций при обучении вождению. Пока речь идёт только о рекомендации, конкретные условия и размеры возможных льгот не определены.

Ранее Life.ru сообщал, что Путин поручил рассмотреть вопрос повышения доступности каршеринга для многодетных семей. Предполагается, что аренда автомобилей должна стать удобнее для родителей с тремя и более детьми, однако конкретные меры пока не утверждены.