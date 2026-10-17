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Опубликовано 17 октября, 12:31

Путин поручил сделать каршеринг доступнее для многодетных семей

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин распорядился рассмотреть вопрос о повышении доступности каршеринга для многодетных семей. Соответствующее поручение опубликовано на официальном сайте Кремля.

Речь идёт о том, чтобы сделать краткосрочную аренду автомобилей более удобной и доступной для родителей, воспитывающих троих и более детей. Пока конкретные меры поддержки не определены — профильным ведомствам предстоит проработать возможные решения.

Для многодетных семей одним из главных вопросов при аренде машины остаётся вместимость автомобиля. Обычные легковые модели не всегда позволяют разместить родителей и всех детей, особенно если для младших пассажиров необходимы детские кресла.

Многодетным могут дать новые льготы на покупку домов и авто: идею одобрил Путин
Многодетным могут дать новые льготы на покупку домов и авто: идею одобрил Путин

Ранее Life.ru рассказывал, что Путин одобрил предложение о дополнительных льготах на покупку автомобилей для многодетных семей. Помимо поддержки при приобретении машины, обсуждалось снижение ипотечных ставок на строительство частных домов.

Больше новостей о семейных льготах, выплатах и мерах государственной поддержки — в разделе «Общество» на Life.ru

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Александра Мышляева
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