Путин поручил сделать каршеринг доступнее для многодетных семей

Президент России Владимир Путин распорядился рассмотреть вопрос о повышении доступности каршеринга для многодетных семей. Соответствующее поручение опубликовано на официальном сайте Кремля.

Речь идёт о том, чтобы сделать краткосрочную аренду автомобилей более удобной и доступной для родителей, воспитывающих троих и более детей. Пока конкретные меры поддержки не определены — профильным ведомствам предстоит проработать возможные решения.

Для многодетных семей одним из главных вопросов при аренде машины остаётся вместимость автомобиля. Обычные легковые модели не всегда позволяют разместить родителей и всех детей, особенно если для младших пассажиров необходимы детские кресла.

Ранее Life.ru рассказывал, что Путин одобрил предложение о дополнительных льготах на покупку автомобилей для многодетных семей. Помимо поддержки при приобретении машины, обсуждалось снижение ипотечных ставок на строительство частных домов.