Первый раз простят: В России предложили не штрафовать водителей за мелкие нарушения с камер

За первое негрубое нарушение ПДД, попавшее на дорожную камеру, водителей предложили не штрафовать, а предупреждать. Депутаты фракции «Новые люди» подготовили поправки в КоАП, которые позволят применять более мягкое наказание при автоматической фиксации, сообщили Life.ru в пресс-службе фракции.

Сейчас автомобилист может отделаться предупреждением, если определённый проступок непосредственно заметил сотрудник Госавтоинспекции. Однако при обнаружении аналогичного действия техническим комплексом закон предусматривает исключительно денежное взыскание. Авторы инициативы хотят устранить эту разницу, чтобы мера ответственности зависела от характера происшествия, а не способа его выявления.

Например, за несоблюдение требований дорожных знаков или разметки предусмотрено наказание в размере 750 рублей, а за нарушение правил остановки и стоянки — 500. В обоих случаях КоАП допускает альтернативу в виде официального порицания. Аналогичная возможность существует для отдельных проступков при маневрировании, а также неправильном использовании внешних световых приборов и сигналов. Именно на такие ситуации предлагают распространить новый порядок.

При этом освобождать от оплаты всех постановлений с камер депутаты не собираются. За превышение скорости, проезд на красный свет и другие действия, для которых предупреждение не предусмотрено, санкции останутся прежними. Поблажка будет действовать лишь при первом правонарушении, если оно не причинило имущественного ущерба и не создало угрозы жизни, здоровью людей, окружающей среде или другим охраняемым законом ценностям. Сама мера должна оформляться письменно.

Необходимость изменений авторы проекта объясняют в том числе масштабами автоматического контроля. За 2025 год технические комплексы зафиксировали нарушения, по которым вынесли более 214 миллионов постановлений на общую сумму около 206 миллиардов рублей. К концу декабря из этих денег автомобилисты перечислили почти 153 миллиарда. При этом, согласно исследованию ВЦИОМ, 53% опрошенных считают главной целью повышения штрафов пополнение бюджета, а не обеспечение безопасности на дорогах.

Инициаторы признают, что предложенный механизм сократит государственные доходы от подобных взысканий. Однако точный размер потерь ещё предстоит рассчитать с учётом количества первых проступков, применимых исключений и фактической собираемости платежей. Отдельная оценка МВД и Минфина потребуется и для определения стоимости доработки информационных систем.

Для реализации идеи планируется изменить статью 4.1 КоАП, дополнив её новым положением о случаях автоматической фиксации. Разработчики ссылаются на уже существующую практику замены штрафа предупреждением при определённых нарушениях, выявленных в ходе государственного и муниципального контроля. Кроме того, они считают свою инициативу соответствующей Стратегии повышения безопасности дорожного движения, утверждённой в ноябре 2025 года, и плану её реализации от мая 2026-го. В случае принятия закон должен вступить в силу 1 сентября 2027 года.

Ранее в Госдуму поступил законопроект, который заметно ужесточает наказание для водителей, севших за руль без прав. Документ, внесённый правительством, предлагает установить штраф в диапазоне от 15 до 30 тысяч рублей. Сейчас же нарушителям грозит сумма от 5 до 15 тысяч. Таким образом, если инициативу примут, нижняя граница штрафа вырастет втрое, а верхняя — вдвое.