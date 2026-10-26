Первые три года без мощных авто: В России снова обсуждают ограничение для водителей

В России вновь обсуждают возможность запретить начинающим водителям садиться за руль автомобилей мощнее 150 лошадиных сил. Ограничение предлагают установить на первые три года после получения прав. Об инициативе Национального автомобильного союза (НАС) сообщает SHOT.

Автор предложения — президент НАС Антон Шапарин. Он обращался с такой инициативой к главе МВД Владимиру Колокольцеву ещё в мае 2023 года. Общественники считают, что мощные автомобили представляют повышенную опасность в руках неопытных водителей.

За нарушение предлагаемого ограничения предусмотрели и наказание. Автомобилиста со стажем менее трёх лет, управляющего машиной мощнее 150 л. с., предлагают приравнять к водителю без прав. В этом случае ему грозил бы штраф от 5 до 15 тысяч рублей.

По мнению Шапарина, начинающие автомобилисты не всегда способны правильно оценить скорость и вовремя отреагировать на опасную ситуацию. Особую тревогу у автора инициативы вызывают любители агрессивной езды, которые снимают нарушения ПДД на видео и публикуют ролики в социальных сетях. Для выявления таких случаев предлагается наладить постоянный мониторинг публикаций.

При этом вопрос об ограничениях для новичков уже включён в правительственный план повышения безопасности дорожного движения. МВД поручено к 2027 году изучить возможность поэтапного допуска начинающих водителей к управлению транспортом. Однако конкретный предел мощности двигателя в документе не установлен.

Ранее Life.ru сообщал, что правительство внесло в Госдуму законопроект об увеличении штрафов за езду без водительских прав. Максимальную сумму наказания предлагают поднять до 30 тысяч рублей. Это отдельная законодательная инициатива, которая не вводит ограничений на мощность автомобилей.