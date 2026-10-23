В Госдуму внесли законопроект о повышении штрафов за езду без прав

В России предложили увеличить максимальный штраф за управление автомобилем без водительских прав с 15 до 30 тысяч рублей. Соответствующий законопроект правительство внесло на рассмотрение Госдумы.

Согласно документу, за такое нарушение водителям будет грозить штраф от 15 до 30 тысяч рублей. Сейчас наказание составляет от 5 до 15 тысяч рублей.

Ранее Life.ru сообщал, что МВД опровергло сообщения о возможности лишать водителей прав без решения суда с 1 марта 2027 года. При этом ведомство подтвердило изменения в порядке медицинского контроля: сведения о противопоказаниях к вождению будут поступать в Госавтоинспекцию через электронную систему обмена данными.