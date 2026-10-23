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Опубликовано 23 октября, 12:35

В Госдуму внесли законопроект о повышении штрафов за езду без прав

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В России предложили увеличить максимальный штраф за управление автомобилем без водительских прав с 15 до 30 тысяч рублей. Соответствующий законопроект правительство внесло на рассмотрение Госдумы.

Согласно документу, за такое нарушение водителям будет грозить штраф от 15 до 30 тысяч рублей. Сейчас наказание составляет от 5 до 15 тысяч рублей.

На трассах М-4 «Дон» и М-11 «Нева» с 26 октября снизят скорость до 110 км/ч
На трассах М-4 «Дон» и М-11 «Нева» с 26 октября снизят скорость до 110 км/ч

Ранее Life.ru сообщал, что МВД опровергло сообщения о возможности лишать водителей прав без решения суда с 1 марта 2027 года. При этом ведомство подтвердило изменения в порядке медицинского контроля: сведения о противопоказаниях к вождению будут поступать в Госавтоинспекцию через электронную систему обмена данными.

Больше новостей о правилах дорожного движения, федеральных трассах и изменениях для водителей — в разделе «Авто» на Life.ru.

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Александра Мышляева
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