На трассах М-4 «Дон» и М-11 «Нева» с 26 октября снизят скорость до 110 км/ч

С 26 октября автомобилистам придётся сбавить скорость на отдельных участках федеральных трасс М-4 «Дон» и М-11 «Нева». Максимально разрешённый разгон там снизят со 130 до 110 км/ч. Зимние ограничения будут действовать до 11 апреля 2027 года включительно, сообщили в госкомпании «Автодор».

Изменения затронут легковые автомобили и грузовики с разрешённой максимальной массой не более 3,5 тонны. На трассе М-11 «Нева» новый лимит установят на участке с 59-го по 680-й километр — от Московской области до Санкт-Петербурга.

На М-4 «Дон» ограничения введут в Воронежской области, на отрезке с 517-го по 544-й километр. Речь идёт об обходе населённых пунктов Новая Усмань и Рогачёвка, где в тёплое время года разрешалось разгоняться до 130 км/ч.

В «Автодоре» объяснили решение сезонным ухудшением дорожных условий. С наступлением холодов повышается риск осадков, гололедицы и снижения видимости, поэтому скоростной режим ежегодно корректируют для повышения безопасности движения.

Нынешней весной на этих участках, напротив, действовавшие зимой ограничения отменили. С 13 апреля водителям вновь разрешили развивать скорость до 130 км/ч. Теперь магистрали возвращаются к зимнему режиму.

В компании уточнили, что ограничения сохранятся до 11 апреля следующего года включительно. Автомобилистам рекомендуют учитывать изменения при планировании поездок и ориентироваться на установленные дорожные знаки.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по транспорту Павел Федяев заявил, что штрафы за езду без водительских прав предложили увеличить из-за роста числа ДТП с такими водителями и повторных нарушений. По его словам, действующее наказание их не останавливает, поэтому штраф должен заставлять задуматься о последствиях.