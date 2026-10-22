В Госдуме поддержали идею ужесточения наказания за езду без прав

Штрафы за управление автомобилем без водительского удостоверения предложили увеличить на фоне роста числа ДТП с участием водителей без прав. Об этом ТАСС заявил первый зампред комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев.

Федяев объяснил необходимость изменений ростом числа аварий, виновниками которых становятся водители без прав, и повторными нарушениями. По его словам, действующее наказание не останавливает таких автомобилистов, поэтому размер штрафов должен заставлять их задуматься о последствиях поездки без удостоверения.

Напомним, 21 октября правительственная комиссия поддержала инициативу МВД об усилении наказаний за повторную езду без прав. Изменения коснутся водителей, которые никогда не имели удостоверения или продолжают ездить после истечения его срока действия. Сейчас за это нарушение предусмотрен штраф от 5 до 15 тысяч рублей. Новый законопроект предлагает увеличить его до 15–30 тысяч. За повторное нарушение предлагается установить отдельный штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей. При этом оплатить такие штрафы со скидкой 25%, действующей для некоторых нарушений ПДД, будет невозможно.