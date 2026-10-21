Минтранс анонсировал появление полностью беспилотных фур в 2028 году

Российские грузовики смогут самостоятельно перевозить грузы по дорогам общего пользования без человека в кабине уже к 2028 году. Такие сроки обозначил министр транспорта Андрей Никитин, выступая в Госдуме.

«К двадцать восьмому году мы планируем вывести на дороги общего пользования грузовые автомобили без водителя в кабине», — сообщил глава Минтранса.

При этом беспилотные фуры уже используются в России, но пока в рамках экспериментального режима. Автономные машины компаний КамАЗ, «Яндекс» и Navio курсируют по федеральным трассам М-11 «Нева», М-4 «Дон», М-12 «Восток» и Центральной кольцевой автодороге.

Главное отличие следующего этапа заключается в отказе от обязательного присутствия человека в кабине грузовика. Сейчас водитель или инженер обеспечивает дополнительный контроль за движением, тогда как в перспективе транспорт должен самостоятельно выполнять поездки по разрешённым маршрутам.

Для полноценного внедрения технологии необходимо обновить законодательство. Минтранс подготовил законопроект о высокоавтоматизированных транспортных средствах, который должен установить единые правила их эксплуатации на обычных дорогах. Документ регулирует обязанности участников перевозок, вопросы безопасности и использования автономных систем управления.

Ранее Life.ru рассказывал, смогут ли беспилотные грузовики полностью заменить дальнобойщиков. Эксперт по логистике Михаил Белоусов объяснил, что даже после появления полностью автономных фур профессия водителя не исчезнет в одночасье. По его мнению, людям по-прежнему придётся контролировать погрузку, оформление документов и решение нестандартных ситуаций, а часть специалистов сможет перейти на дистанционное управление транспортом.