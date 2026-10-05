Робот за рулём, человек за пультом: Когда беспилотники полностью вытеснят дальнобойщиков

После 2027 года беспилотные грузовики могут начать активнее появляться на российских дорогах, однако говорить о массовом исчезновении профессии дальнобойщика пока преждевременно. Об этом в беседе с Life.ru рассказал предприниматель и эксперт в области логистики, экспедирования и цифровизации транспортной отрасли, основатель ГК «Маршал» Михаил Белоусов.

Главная проблема заключается в том, что работа дальнобойщика не ограничивается движением по трассе из точки А в точку Б. Водителю необходимо заехать на склад, пройти погрузку, проконтролировать размещение и крепление груза, оформить документы, связаться с диспетчером и решить возникающие по пути нестандартные вопросы. Автономной системе пока сложно справляться со всеми этими задачами в реальных условиях. Михаил Белоусов Предприниматель и эксперт в области логистики, экспедирования и цифровизации транспортной отрасли, основатель ГК «Маршал»

Отдельную сложность представляет российская инфраструктура и климат. По словам эксперта, одно дело, когда грузовик движется по заранее известному маршруту с понятными дорожными условиями, и совсем другое — когда зимой фура останавливается на удалённом участке трассы при температуре минус 30 градусов. Водитель в такой ситуации может заменить колесо, связаться с технической службой, договориться с механиком или принять решение, которое не было предусмотрено заранее. Беспилотнику для этого потребуется дополнительная инфраструктура и дистанционная поддержка.

По мнению Белоусова, первыми на беспилотный транспорт будут переходить наиболее предсказуемые маршруты. Например, перевозки между постоянными пунктами загрузки и выгрузки, где заранее известны маршрут, дорожные условия и основные логистические процессы. Там, где необходимо постоянно взаимодействовать с людьми, менять маршрут или принимать решения по ситуации, роль человека сохранится значительно дольше.

При этом развитие автономного транспорта не обязательно приведёт только к сокращению рабочих мест. На рынке могут появиться новые профессии, например операторы беспилотных грузовиков, которые будут дистанционно контролировать движение нескольких машин и подключаться в сложных ситуациях. Часть действующих дальнобойщиков при дополнительном обучении сможет перейти на такие позиции.

Полностью игнорировать риски для профессии водителя, однако, тоже не стоит. По словам эксперта, беспилотники обязательно станут частью транспортного рынка, а скорость этого процесса будет зависеть от развития технологий и экономической целесообразности их применения. Если человек на протяжении 20 лет только управлял грузовиком и не развивал другие профессиональные навыки, в перспективе у него действительно могут возникнуть сложности.

«Но я бы не ожидал массового исчезновения дальнобойщиков уже в 2027–2028 годах. Российская транспортная отрасль сама сталкивается с нехваткой квалифицированных водителей, поэтому на первом этапе беспилотные грузовики, скорее всего, будут не столько вытеснять людей, сколько помогать перевозчикам закрывать кадровый дефицит», — пояснил Белоусов.

Профессия дальнобойщика, по мнению эксперта, не исчезнет в одночасье, но будет меняться. Водителю будущего придётся не только управлять транспортом, но и понимать цифровые системы, работать с автоматизированными технологиями и быть готовым к новым форматам организации перевозок.

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