Тормоза не откажут на спуске: Что даст дальнобойщикам выделение в отдельную профессию

Выделение дальнобойщиков в отдельную профессию — логичный шаг, поскольку их работа кардинально отличается от труда водителей на коротких маршрутах. Однако одного переименования недостаточно: нужны практические меры поддержки. Об этом НСН рассказал сооснователь биржи грузоперевозок Михаил Белоусов.

Сейчас дальнобойщики официально относятся к профессии «водитель автомобиля», однако специфика там совершенно другая.

«Когда человек уходит в дальний рейс, машина на несколько дней, а иногда и недель становится для него одновременно рабочим местом и фактически домом. И ответственность здесь совсем другого уровня», — отметил Белоусов.

В зависимости от типа перевозки водитель контролирует погрузку и крепление груза, документы, температурный режим, техническое состояние машины и сроки доставки. Стоимость груза может исчисляться десятками и даже сотнями миллионов рублей.

Задержка доставки влечёт дополнительные расходы для перевозчика, а повреждение груза — претензии клиента и разбирательства со страховой. Отдельная нагрузка возникает при поломках на трассе: именно водитель первым оценивает ситуацию, связывается со службами и обеспечивает сохранность груза.

По его словам, смена названия профессии сама по себе ничего не даст. Если дальнобойщиков официально выделят в отдельную категорию, должны появиться и практические меры: система профессиональной подготовки, дополнительные социальные гарантии, развитие инфраструктуры для полноценного отдыха на трассах.

«Важно, чтобы это было не просто новое название. Если уж государство отдельно выделяет эту профессию, тогда логично не только отдельно ее регулировать, но и отдельно думать о людях, которые в ней работают», — резюмировал Белоусов.

Кстати, совсем недавно в России отмечали День дальнобойщика. Ранее Life.ru рассказывал, как живут и работают представители этой профессии, для которых уютная кабина грузовика может стать домом на несколько недель.