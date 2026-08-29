Не просто водитель: В Госдуме предложили дать дальнобойщикам отдельный статус

В России предложили официально выделить водителей-дальнобойщиков в самостоятельную профессию. С такой инициативой вице-спикер Госдумы Борис Чернышов обратился к министру транспорта Андрею Никитину, передаёт ТАСС.

Речь идёт о водителях, которые занимаются междугородними и международными перевозками грузов на дальние расстояния. Депутат предлагает отдельно закрепить такую профессию в перечне работ и должностей, непосредственно связанных с управлением транспортом.

«Предлагаю рассмотреть возможность внесения изменений в Перечень работ, профессий, должностей, непосредственно связанных с управлением транспортными средствами или управлением движением транспортных средств, предусмотрев отдельное наименование профессии для водителей, осуществляющих междугородние и международные автомобильные перевозки грузов на дальние расстояния», — говорится в обращении.

Отдельное наименование Чернышов также предлагает добавить в Общероссийский классификатор профессий ОК 016-2025. Сейчас в нём уже предусмотрены профессии водителя грузового автомобиля и водителя, выполняющего международные перевозки, однако отдельной категории именно для дальнобойщиков нет.

По мнению парламентария, специфика такой работы заметно отличается от обычных водительских профессий. Дальнобойщики проводят длительное время в рейсах вдали от дома, управляют большегрузным транспортом ночью и в сложных погодных условиях, а также обязаны соблюдать специальный режим труда и отдыха и использовать тахографы.

Чернышов считает, что отдельный профессиональный статус поможет точнее учитывать число занятых в отрасли, оценивать нехватку кадров и разрабатывать меры для привлечения водителей.

Ранее Life.ru рассказывал, как устроена работа дальнобойщиков и почему кабина фуры для многих из них становится вторым домом. Материал вышел 29 августа, когда водители большегрузов традиционно отмечают День дальнобойщика. Водители рассказывали о многодневных рейсах, усталости, сложной погоде и необходимости постоянно следить за состоянием машины. Отдельное внимание Life.ru уделил режиму труда и отдыха, который напрямую влияет на безопасность в дороге. При этом официального статуса у самого Дня дальнобойщика в России пока нет.