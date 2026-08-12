Врачи и дальнобойщики вышли в топ: Кому в Москве готовы платить от 300 тысяч

Акушер-гинеколог и водитель грузовика с собственным транспортом возглавили рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий Москвы в августе — им предлагают от 350 тысяч рублей в месяц. Об этом пишет РИА «Новости».

Следом идут врач-косметолог и стоматолог-ортопед с доходом от 300 тысяч рублей. Начальнику участка заготовительного производства работодатели готовы платить от 275 тысяч.

«В топе лучших предложений — вакансии в здравоохранении, промышленности, строительстве, продажах, IT, а также вакансии для квалифицированных рабочих и водителей», — отметили в компании.

До 300 тысяч рублей в столице может получать водитель категории CE. От 250 тысяч предлагают менеджеру по продажам алюминиевых профилей, инженеру по водоснабжению и канализации, системному администратору и программисту «1С».

В регионах лидируют преимущественно медики. В Нижнем Новгороде сердечно-сосудистому хирургу предлагают от 350 тысяч, в Перми стоматологу-имплантологу — от 300 тысяч, а в Казани, Челябинске и Красноярске отдельные медицинские вакансии стартуют от 200 тысяч рублей.

Ранее западные СМИ сообщали, что средняя зарплата в России по паритету покупательной способности превысила показатели Греции, Словакии и Венгрии. Среднемесячный доход, таким образом, вырос с 57 244 рублей в 2021 году до 101 784 рублей в 2025-м.