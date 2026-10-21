Минтранс предложил новые правила техосмотра автомобилей вне пунктов ТО

В России могут изменить порядок проведения техосмотра автомобилей на передвижных диагностических станциях. Минтранс предложил разрешить их работу в местах, расположенных более чем в 100 километрах от ближайшего стационарного пункта ТО. Соответствующий проект приказа опубликован на федеральном портале нормативных правовых актов.

Новые требования затронут мобильные диагностические линии, которые позволяют проверять автомобили без посещения обычных пунктов техосмотра. Сейчас таким оборудованием пользуются 283 компании, а его применение разрешено в регионах, где не хватает стационарных станций.

Помимо удалённых территорий, выездную диагностику предлагается разрешить на предприятиях, транспорт которых не выезжает на дороги общего пользования. Речь может идти, например, о карьерных самосвалах и другой специализированной технике.

Отдельное внимание Минтранс уделил условиям работы оборудования. Операторов хотят обязать соблюдать температурные ограничения, установленные производителями диагностических линий. Если прибор не рассчитан на сильные морозы, проводить проверку с его использованием при такой температуре будет нельзя.

Ещё одна задача изменений — борьба с фиктивным техосмотром. В пояснительных материалах говорится о необходимости исключить возможность оформления диагностических карт без фактического прохождения обязательных процедур. При этом требования согласовывать с региональными властями места и графики работы передвижных станций сохранятся.

Действующие нормы для мобильных пунктов установлены правительственным постановлением и рассчитаны до 1 марта 2027 года. Минтранс намерен закрепить обновлённый порядок отдельным приказом. В случае утверждения документ будет действовать с 1 марта 2027 года до 1 марта 2033-го.

Ранее член СПЧ при президенте РФ и главный редактор ИА Регнум Марина Ахмедова раскритиковала позицию Совета Федерации, Минтранса и Минпромторга, которые не поддержали введение водительских прав для пользователей прокатных электросамокатов. Она заявила, что при обсуждении будущего отрасли нельзя забывать о погибших и пострадавших в ДТП.