Никитин пообещал продолжить развитие транспорта на посту вице-премьера

Министр транспорта России Андрей Никитин намерен продолжить заниматься развитием транспортной отрасли в случае назначения на должность вице-премьера. Об этом он заявил на встрече с фракцией КПРФ в Госдуме.

«И в текущей своей позиции, и в случае вашей поддержки в новой позиции, я буду продолжать заниматься развитием транспорта, максимально уделяя этому большое внимание», — сказал Никитин.

Среди главных приоритетов он назвал транспортную доступность регионов. В первую очередь речь идёт о возможности добраться до больниц, школ и других социальных учреждений. По словам министра, именно эти задачи напрямую влияют на качество жизни россиян.

Ещё одно направление — поддержка отечественной промышленности через транспортные заказы. Одним из главных достижений года Никитин считает заключение контрактов на поставку российских самолётов. Третьей задачей министр обозначил развитие международной логистики.

Особое внимание планируется уделять транспортному коридору «Север — Юг» и маршрутам, связывающим Россию с азиатскими партнёрами. Их развитие должно обеспечить надёжные и безопасные перевозки российских грузов.