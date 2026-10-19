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Опубликовано 19 октября, 10:11

Глава Минтранса Андрей Никитин пойдёт на повышение: Мишустин предложил его кандидатуру в вице-премьеры

Кандидатура главы Минтранса Никитина внесена в Госдуму на пост вице-премьера

Обложка © kremlin.ru

Обложка © kremlin.ru

Премьер-министр России Михаил Мишустин направил в Государственную думу предложение о назначении министра транспорта Андрея Никитина на должность заместителя председателя правительства РФ. Об этом проинформировала пресс-служба кабинета министров.

Согласно официальному сообщению, в статусе вице-премьера Никитин продолжит курировать развитие отечественного транспортного комплекса, а также ряд других стратегических направлений. В соответствии с установленной процедурой, предложенную кандидатуру предстоит рассмотреть и утвердить депутатам Госдумы.

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Напомним, президент России Владимир Путин освободил Виталия Савельева от должности заместителя председателя правительства РФ. Соответствующий указ подписан в связи с его избранием депутатом Государственной думы. С 2009 по ноябрь 2020 года Савельев был гендиректором и председателем правления «Аэрофлота». Затем он перешёл в правительство и возглавил Министерство транспорта России. Пост министра он занимал до мая 2024 года, после чего стал зампредседателя правительства РФ, отвечающим за транспортную отрасль.

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Оксана Попова
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