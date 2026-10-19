Глава Минтранса Андрей Никитин пойдёт на повышение: Мишустин предложил его кандидатуру в вице-премьеры

Согласно официальному сообщению, в статусе вице-премьера Никитин продолжит курировать развитие отечественного транспортного комплекса, а также ряд других стратегических направлений. В соответствии с установленной процедурой, предложенную кандидатуру предстоит рассмотреть и утвердить депутатам Госдумы.

Напомним, президент России Владимир Путин освободил Виталия Савельева от должности заместителя председателя правительства РФ. Соответствующий указ подписан в связи с его избранием депутатом Государственной думы. С 2009 по ноябрь 2020 года Савельев был гендиректором и председателем правления «Аэрофлота». Затем он перешёл в правительство и возглавил Министерство транспорта России. Пост министра он занимал до мая 2024 года, после чего стал зампредседателя правительства РФ, отвечающим за транспортную отрасль.