Юнашев анонсировал кадровые решения по итогам встречи Путина с главой Минтранса

Во вторник в Кремле запланированы переговоры, которые могут положить конец одной из главных аппаратных интриг после прошедших выборов. Об этом рассказал журналист Крёмлевского пула Александр Юнашев.

По информации источника из Администрации президента, российский лидер Владимир Путин проведёт рабочее совещание с руководителем Министерства транспорта Андреем Никитиным.

«Во вторник в планах Путина провести совещание с министром транспорта», — сообщил собеседник журналиста.

Поводом для пристального внимания к мероприятию стало освободившееся кресло заместителя председателя правительства, которое ранее занимал Виталий Савельев, перешедший на работу в Государственную думу. Указанная вице-премьерская ставка в своё время создавалась персонально под него для контроля над транспортным сектором.

В кулуарах власти активно обсуждается дальнейшая судьба должности: её могут либо полностью ликвидировать, либо передать новому кандидату в рамках неожиданного кадрового решения. Кремль традиционно воздерживается от предварительного анонсирования подобных отставок и назначений.

Как ожидается, официальные подробности и стенограмма открытой части беседы главы государства с министром транспорта появятся в открытом доступе ориентировочно к 14:00.