Юнашев анонсировал кадровые решения по итогам встречи Путина с главой Минтранса
Обложка © kremlin
Во вторник в Кремле запланированы переговоры, которые могут положить конец одной из главных аппаратных интриг после прошедших выборов. Об этом рассказал журналист Крёмлевского пула Александр Юнашев.
По информации источника из Администрации президента, российский лидер Владимир Путин проведёт рабочее совещание с руководителем Министерства транспорта Андреем Никитиным.
«Во вторник в планах Путина провести совещание с министром транспорта», — сообщил собеседник журналиста.
Поводом для пристального внимания к мероприятию стало освободившееся кресло заместителя председателя правительства, которое ранее занимал Виталий Савельев, перешедший на работу в Государственную думу. Указанная вице-премьерская ставка в своё время создавалась персонально под него для контроля над транспортным сектором.
В кулуарах власти активно обсуждается дальнейшая судьба должности: её могут либо полностью ликвидировать, либо передать новому кандидату в рамках неожиданного кадрового решения. Кремль традиционно воздерживается от предварительного анонсирования подобных отставок и назначений.
Как ожидается, официальные подробности и стенограмма открытой части беседы главы государства с министром транспорта появятся в открытом доступе ориентировочно к 14:00.
Напомним, президент России Владимир Путин освободил Виталия Савельева от должности заместителя председателя правительства РФ. Соответствующий указ подписан в связи с его избранием депутатом Государственной думы. С 2009 по ноябрь 2020 года Савельев был гендиректором и председателем правления «Аэрофлота». Затем он перешёл в правительство и возглавил Министерство транспорта России. Пост министра он занимал до мая 2024 года, после чего стал зампредседателя правительства РФ, отвечающим за транспортную отрасль.
Всё о власти, выборах и работе государственных институтов — читайте в разделе «Политика России» на Life.ru.