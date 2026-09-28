Главе Минтранса Никитину прочат пост вице-премьера
Андрей Никитин. Обложка © пресс-служба Минтранса РФ
Министр транспорта Андрей Никитин может занять пост вице-премьера, освободившийся после ухода Виталия Савельева. Вероятность такого назначения источники «Ведомостей» оценивают как высокую. Официального решения по кандидатуре Никитина пока нет.
Сейчас чиновник стоит во главе Министерства транспорта, начиная с июля 2025 г. Он сменил на этой должности Романа Старовойта.
Напомним, президент России Владимир Путин освободил Виталия Савельева от должности заместителя председателя правительства РФ. Соответствующий указ подписан в связи с его избранием депутатом Государственной думы. С 2009 по ноябрь 2020 года Савельев был гендиректором и председателем правления «Аэрофлота». Затем он перешёл в правительство и возглавил Министерство транспорта России. Пост министра он занимал до мая 2024 года, после чего стал зампредседателя правительства РФ, отвечающим за транспортную отрасль.
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