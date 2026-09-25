Иван Макушок назначен вице-президентом АФК «Система»

Иван Макушок, ранее занимавший пост пресс-секретаря АФК «Система», назначен вице-президентом корпорации по стратегическим коммуникациям и взаимодействию с органами власти. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе инвестиционного холдинга.

На новой должности он займётся информационной политикой группы и координацией работы с дочерними предприятиями. В его обязанности также войдёт взаимодействие с федеральными и региональными властями.

Макушок присоединился к АФК «Система» в декабре 2025 года, а уже в январе занял специально учреждённую должность пресс-секретаря. Тогда же в корпорации утвердили новую информационную политику. До перехода в инвестиционный холдинг он работал в администрации президента России. Ранее Макушок также был пресс-секретарём государственного секретаря Союзного государства РФ и Белоруссии.