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Регион
Опубликовано 25 сентября, 12:41

Иван Макушок назначен вице-президентом АФК «Система»

Иван Макушок. Обложка © ТАСС / Кирилл Кухмарь

Иван Макушок. Обложка © ТАСС / Кирилл Кухмарь

Иван Макушок, ранее занимавший пост пресс-секретаря АФК «Система», назначен вице-президентом корпорации по стратегическим коммуникациям и взаимодействию с органами власти. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе инвестиционного холдинга.

На новой должности он займётся информационной политикой группы и координацией работы с дочерними предприятиями. В его обязанности также войдёт взаимодействие с федеральными и региональными властями.

Макушок присоединился к АФК «Система» в декабре 2025 года, а уже в январе занял специально учреждённую должность пресс-секретаря. Тогда же в корпорации утвердили новую информационную политику. До перехода в инвестиционный холдинг он работал в администрации президента России. Ранее Макушок также был пресс-секретарём государственного секретаря Союзного государства РФ и Белоруссии.

Ранее сообщалось, что Виталий Дроздов, кавалер двух орденов Мужества и участник программы «Время героев», стал вице-президентом и главным архитектором по специальной связи в ПАО «Ростелеком».

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Юлия Сафиулина
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